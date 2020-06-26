Umman'da son 24 saatte 1132 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1132 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1132 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 36 bin 34'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1132 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 36 bin 34'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 artarak toplamda 153'e çıktı.

Kaynak: DHA