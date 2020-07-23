Umman'da son 24 saatte 1099 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1099 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1099 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 72 bin 646'ya ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1099 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 72 bin 646'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artarak toplamda 355'e çıktı.

Kaynak: DHA