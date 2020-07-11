Umman'da son 24 saatte 1083 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1083 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1083 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 54 bin 697'ye ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1083 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 54 bin 697'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak toplamda 248'e çıktı.

Kaynak: DHA