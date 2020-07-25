Umman'da son 24 saatte 1067 yeni koronavirüs vakası Umman'da son 24 saatte 1067 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1067 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 74 bin 858'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1067 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 74 bin 858'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 artarak toplamda 371'e çıktı.

Kaynak: DHA