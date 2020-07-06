Umman'da son 24 saatte 1,557 yeni koronavirüs vakası
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Umman'da son 24 saatte 1,557 yeni koronavirüs vakası

Umman'da son 24 saatte 1,557 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Umman'da son 24 saatte 1,557 yeni koronavirüs vakası
06.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:15

Umman'da son 24 saatte 1,557 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 47 bin 735'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Umman'da son 24 saatte 1,557  kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 47 bin 735'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 artarak toplamda 218'e çıktı.


Kaynak: DHA

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