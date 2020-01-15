Umman'da sel nedeniyle hayat durdu
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Umman'da sel nedeniyle hayat durdu

Umman'ın başkenti Maskat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan selde mahsur kalan onlarca kişi, sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.

15.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:06
Umman'da sel nedeniyle hayat durdu

Umman'ın başkenti 'ta şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan selde mahsur kalan onlarca kişi, sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.


Umman'ın başkenti Maskat'ta sabah saatlerinden aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, hayatı durma noktasına getirdi. Maskat'ın çeşitli bölgelerinde yağış sonrası evleri su bastı ve araçlar sele kapıldı.


Umman sivil savunma ekiplerinden yapılan açıklamada, Maskat Valiliğindeki Al-Mavaleh bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle evlerin sular altında kaldığı ve 18 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Umman polisi ise Maskat'ın bazı bölgelerinde trafiğin durma noktasına geldiğini ifade ederek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. - MUSKAT

Kaynak: İHA
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