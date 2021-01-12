Umman'da saltanatın yetki devri "sultanın en büyük oğlundan" başlayacak
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Umman'da saltanatın yetki devri "sultanın en büyük oğlundan" başlayacak

12.01.2021 23:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:52
Umman'da saltanatın yetki devri

Umman'da saltanatın yetki devrinin "sultanın en büyük oğlundan" başlayacağı açıklandı.

Umman'da saltanatın yetki devrinin "sultanın en büyük oğlundan" başlayacağı açıklandı.

Umman Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yetki devrini düzenleyen kararnameye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, saltanatın "sultanın en büyük oğluna, sultanın oğlu yoksa en büyük kardeşine geçeceği" belirtilirken, bu ikisinin de bulunmaması durumunda saltanatın, "en büyük kardeşin en büyük oğluna geçeceği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sultanın ölümüyle saltanatın 21 yaşın altındaki bir aile üyesine geçmesi durumunda ise Vesayet Meclisinin sultanın yetkilerini kullanacağı kaydedildi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, tahta geçişinin birinci yıl dönümü olan 11 Ocak'ta, iktidarın devri, veliaht prensin atanması ve yetkilerini belirleyen iki kararname çıkarmıştı.

Umman resmi ajansı, konuya ilişkin haberinde, veliaht prensin belirlenmesi konusundaki düzenleme hakkında ayrıntı vermemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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