Umman'da salgının yayılmasını önlemek için 4 vilayette karantina kararı
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Umman'da salgının yayılmasını önlemek için 4 vilayette karantina kararı

Umman'da yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 vilayetin karantinaya alındığı duyuruldu.

Umman'da salgının yayılmasını önlemek için 4 vilayette karantina kararı
09.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:53

Umman'da yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 vilayetin karantinaya alındığı duyuruldu.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Komisyonu, yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle salgının yayılmasını önlemek için Zufar, Cebel el-Ahdar, Cebel Şems ve Mesire vilayetlerinin 13 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde karantina altına alınmasına karar verdi.

Söz konusu 4 vilayette her türlü turizm faaliyeti ve toplu etkinlik de yasaklanırken, her vilayetin Kovid-19'a ilişkin verilerinin tespit edileceği ve bu doğrultuda önlemlerin değerlendirileceği aktarıldı.

Umman Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid- 19 nedeniyle 83 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 198 vaka tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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