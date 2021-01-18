Umman'da ordunun komuta kademesinde yeni atamalar yapıldı
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Umman'da ordunun komuta kademesinde yeni atamalar yapıldı

18.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:11
Umman'da ordunun komuta kademesinde yeni atamalar yapıldı

Umman'da Genelkurmay Başkanlığı, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yeni isimler getirildi.

Umman'da Genelkurmay Başkanlığı, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yeni isimler getirildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Sultan Heysem bin Tarık ordunun komuta kademesindeki değişiklikleri içeren iki kararname çıkardı.

Buna göre, Tümgeneral Abdullah bin Hamis er-Raisi, korgeneral rütbesine terfi ettirilerek, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığına atandı.

Tuğgeneral Seyf bin Nasır er-Rahbi, tümgeneral rütbesine yükseltilerek Deniz Kuvvetleri Komutanı, tümgeneralliğe terfi ettirilen Pilot Tuğgeneral Hamis bin Hammad el-Gafiri de Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, 11 Ocak'ta da iktidarın devri, veliaht prensin atanması ve yetkilerini belirleyen iki kararname çıkarmıştı.

Umman'da 1970'te saray darbesiyle babasının yerine tahta çıkan Sultan Kabus, ülkeyi yaklaşık 50 sene yönetmiş ve 11 Ocak 2020'de vefat etmişti.

Sultan Kabus'un ölümünün ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi, Heysem bin Tarık'ı Umman Sultanı olarak atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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