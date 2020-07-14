Umman'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 14 kişi hayatını kaybetti Umman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 273'e yükseldi.

Umman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 273'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1389 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 273'e yükseldiği aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısı 59 bin 568, iyileşen sayısı ise 37 bin 987 olarak kayda geçti.

Böylece, ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kaydedlmiş oldu.

Umman yönetimi Mayıs ayında Kovid-19 önlemlerini hafifletmişti.

Kaynak: AA