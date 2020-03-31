Umman'da koronavirüs önlemleri kapsamında memurlar uzaktan çalışacak Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında kamu personelinin uzaktan çalışması kararı aldı.

Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında kamu personelinin uzaktan çalışması kararı aldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Umman İçişleri Bakanı Hamud bin Faysal Elbu Saidi başkanlığındaki koronavirüsle ilgili komite bugün toplandı.

Komiteden toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayının artması nedeniyle devlet memurlarının uzaktan çalışması yönünde karar alındığı belirtildi.

Karar, işi ofiste bulunmayı zorunlu kılan memurları kapsamıyor.

Çalışan sayısındaki azalmanın hizmette aksamaya neden olmaması için hükümet yetkililerine önlem alma çağrısı yapılan açıklamada, özel sektörün de benzer uygulamaya gitmesi gerektiği kaydedildi.

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Umman Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 192'ye yükseldiği açıklamıştı.

Kaynak: AA