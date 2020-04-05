Umman'da koronavirüs nedeniyle 2'nci can kaybı yaşandı
Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.
05.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:48
Umman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından bu 2'nci can kaybı oldu.
Umman Sağlık Bakanlığı son verilerinde, ülkede vaka sayısının 277'ye yükseldiği, 61'inin iyileştiği bilgisini paylaşmıştı.
Kaynak: AA