Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi
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Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi

Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4 'ye yükseldiği bildirildi.

25.02.2020 23:33 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:33
Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi

Umman'da 2 yeni korona virüsü vakasının ardından toplam vaka sayısının 4 'ye yükseldiği bildirildi.


Umman tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide daha korona virüsüne rastlandığı belirtildi. Yeni vakaların ardından ülkede toplam vaka sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada 2 yeni vakanın "İran'a seyahatle bağlantılı" olduğu belirtilerek gözlem altında tutuldukları ifade edildi. - MUSKAT

Kaynak: İHA

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