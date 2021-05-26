Umman'da istihdam talebiyle gerçekleştirilen protestolarda göstericiler polisle çatıştı
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Umman'da istihdam talebiyle gerçekleştirilen protestolarda göstericiler polisle çatıştı

Umman'da istihdam talebiyle gerçekleştirilen protestolarda göstericiler polisle çatıştı
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Umman'ın kuzeyindeki Sohar kentinde istihdam fırsatlarının geliştirilmesi talebiyle gerçekleştirilen gösterilerin dördüncü gününde göstericilerle polis güçleri arasında arbede yaşandı.

Umman'ın kuzeyindeki Sohar kentinde istihdam fırsatlarının geliştirilmesi talebiyle gerçekleştirilen gösterilerin dördüncü gününde göstericilerle polis güçleri arasında arbede yaşandı.

Umman İnsan Hakları Derneği İcra Müdürü Habibe el-Hinai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilere yüzlerce kişinin katıldığını ve polisin taş atan göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalede bulunduğunu belirtti.

İş imkanlarının geliştirilmesi talebiyle gerçekleştirilen gösterilerin 4 gündür devam ettiğini belirten Hinai, gösterilerin Sohar kentinde başlayarak Umman'ın diğer şehirlerine de yayıldığını ifade etti.

Şu ana kadar Umman güvenlik güçlerinin onlarca göstericiyi gözaltına aldığını kaydeden Hinai, gösterilen dayanışma ve yapılan uluslararası yayınlar sonrasında tüm tutukluların bu sabah serbest bırakıldığını söyledi.

Ummanlı gazeteci Turki el-Beluşi de Twitter hesabından paylaştığı mesajında Umman polisinin Sohar kentindeki ana caddeyi kapatan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığına işaret etti.

Ülkedeki birçok insan hakları aktivisti, yaşanan protestoları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Sohar başta olmak Umman'ın birçok kenti, 23 Mayıs Pazar gününden beri üst üste iş imkanlarının genişletilmesi talebiyle gösterilere tanık oluyor.

Umman Haber Ajansında dün yer alan habere göre, Umman Kralı Heysem bin Tarık, 32 binden fazla vatandaşın istihdam edilmesini sağlayan bir hükümet planının hızla uygulanması talimatını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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