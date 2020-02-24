Umman'da İran'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Umman Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Umman Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Umman devlet televizyonunda yayımlanan Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs tespit edilen 2 kişinin karantina altına alındığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Açıklamada, bunun Umman'daki ilk Kovid-19 vakaları olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.
Haberde ayrıca Sivil Havacılık Otoritesinin, İran ile Umman arasındaki tüm sivil uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığı ifade edildi.
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, vaka sayısının da 47'ye yükseldiği bildirilmişti.
Körfez ülkelerinden Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de koronavirüs vakaları görülmüştü.