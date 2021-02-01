Umman'da ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakaları görüldü

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Umman'da da rastlandı.

İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türüne Umman'da da rastlandı.

Umman Sağlık Bakanı Ahmed es-Saidi, düzenlediği basın toplantısında, sağlık kurumları ve yoğun bakım servislerindeki doluluğun son iki haftadan kısa bir süre içinde ikiye katlandığını ve durumun "çok endişe verici" olduğunu belirtti.

Mutasyonlu virüs taşıdıkları şüphesiyle test yapılan 96 kişiden 6'sının testinin pozitif çıktığını aktaran Saidi, böylece ülkede ilk kez mutasyona uğramış Kovid-19 vakaları görüldüğünü açıkladı.

Ummanlı Bakan, mutasyona uğramış Kovid-19 taşıyan kişilerin durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Resmi verilere göre Umman'da bugüne kadar Kovid-19'dan 1532 kişi hayatını kaybederken, 134 bin 524 vaka kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar