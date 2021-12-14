Umman'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Umman Sağlık Bakanlığı, 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen 2 kişide Omicron varyantı görüldüğünü, durumlarının ise stabil olduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, böylece ülkede ilk Omicron vakalarının tespit edildiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Tunus ve Lübnan'da da Omicron varyantı tespit edilmişti.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri

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