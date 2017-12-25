Umman'da Askeri Helikopter Düştü

Umman'da Askeri Helikopter Düştü

Umman'ın El-Musannea kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 pilotun yaralandığı bildirildi.

Umman'da Askeri Helikopter Düştü

Umman'ın El-Musannea kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 pilotun yaralandığı bildirildi.


Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Sultanlık Hava Kuvvetleri'ne bağlı NH90 tipi helikopter, akşam saatlerinde El-Musannea Hava Üssü'nde rutin eğitim uçuşu sırasında yere çakıldı.

Kazada mürettebattan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 pilotun yaralandığı aktarıldı.

Olayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.

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