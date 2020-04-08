Umman'da 599 mahkum serbest bırakıldı Umman'da 599 mahkum serbest bırakıldı.

Umman'da 599 mahkum serbest bırakıldı.

Umman'da Sultan Heysem bin Tarık'ın talimatıyla 599 mahkum serbest bırakıldı. Mahkumların 336'sının yabancı olduğu ifade edildi. Ummanlı yetkililer, mahkumların serbest bırakılması kararının korona virüs salgını ile mücadele kapsamında mı Ramazan ayı vesilesi ile mi alındığına dair açıklama yapmadı.

Umman'da bugüne dek 2 kişi korona virüs salgınında hayatını kaybederken, 419 korona virüs vakası tespit edildi. - MUSKAT

Kaynak: İHA