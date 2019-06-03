Umman'da 478 mahkuma bayram affı

Umman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildi.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, farklı suçlardan hüküm giymiş 240'ı yabancı 478 mahkum hakkında af kararı verildiğine dair Sultan Kabus bin Said imzalı bir kararname yayımlandı.

Söz konusu af kararının, mahkumların aileleri göz önüne alınarak Ramazan Bayramı dolayısıyla verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA