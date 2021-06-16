Umman'da 3 kişide kara mantar hastalığı tespit edildi
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Umman'da 3 kişide kara mantar hastalığı tespit edildi

Umman'da 3 kişide kara mantar hastalığı tespit edildi
Anadolu Ajansı / Omar Alothmani - Haberler | Güncel

Umman'da 3 kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Umman'da 3 kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve şu anda tedavi gören 3 kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Böylece Umman; Mısır, Irak ve Suriye'den sonra hastalığın tespit edildiği dördüncü Arap ülkesi oldu.

En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmamakla birlikte, zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, Kovid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani

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