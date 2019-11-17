Umman'da 142'si yabancı 332 mahkuma af
Umman Sultanı Kabus bin Said, 142'si yabancı 332 mahkum hakkında af kararı çıkardı.
Umman Sultanı Kabus bin Said, 142'si yabancı 332 mahkum hakkında af kararı çıkardı.
Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, Kabus'un, "Ulusal Bayram" münasebetiyle farklı davalardan hüküm giyen bir grup mahkum için af kararı çıkardığı belirtildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, af kararı 142'si yabancı 332 mahkumu kapsıyor.
Söz konusu mahkumların uyruklarına ve hangi davalardan hüküm giydiklerine yönelik ayrıntıya yer verilmedi.