Umman, Bahreyn ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 533'e, Bahreyn'de 165'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 358'e yükselirken, Ürdün ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 533'e, Bahreyn'de 165'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 358'e yükselirken, Ürdün ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 263 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 533'e, vaka sayısının da 82 bin 50'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 76 bin 720'ye ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 165'e yükseldi.

Ülkede 386 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı 44 bin 397'ye çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 41 bin 209'a ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 262 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 358'e, vaka sayısının da 62 bin 966'ya çıktığını bildiren bakanlık, toplam iyileşen sayısının ise 56 bin 961 olduğunu aktardı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 384 kişide daha virüs tespit edildiği, 331 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Böylece vaka sayısının 113 bin 646'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 110 bin 324'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 188 olduğu hatırlatıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 15 yeni vaka tespit edildiği ve 2 hastanın iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1283'e, iyileşen hasta sayısının da 1189'a çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 11 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA