Umman, Bahreyn, Fas ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı Umman, Bahreyn ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Umman, Bahreyn ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 463 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülke genelinde toplam vaka sayısının 7 bin 257'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 27 kişinin daha taburcu olmasıyla bugüne kadar 1848 hastanın iyileştiği kaydedildi.

Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 34 olarak açıklanmıştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 360 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 8 bin 774'e yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının ise 4 bin 462 olduğuna işaret eden bakanlık, virüs nedeniyle bugüne dek 12 hastanın hayatını kaybettiğini aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da ülkede 43 kişinin daha enfekte olduğunu açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısının 7 bin 375'e çıktığı ifade edilen açıklamada, 196 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 4 bin 573'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığını, bugüne kadarki toplam can kaybının 197 olduğunu duyurdu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı ise ülkede 2 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1048'e yükseldiğini açıkladı.

Şu ana kadar 903 kişinin iyileştiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 47 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA