Umman'a gelen turistler karantinadan muaf tutulacak

Umman'a gelen turistlerin korona virüs salgını nedeniyle uygulanan karantina ve PCR testinden muaf tutulacağı belirtildi.

Umman'da korona virüsün yayılmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında daha önce yurt dışından gelen herkese PCR testi ve zorunlu karantina uygulanıyordu. Ummanlı yetkililerin aldıkları yeni karara göre yurt dışından gelen turistler karantinadan ve PCR testinden muaf tutulacak. Umman resmi haber ajansı tarafından yayınlanan habere göre karar Umman Sağlık Bakanlığı'nın talimatının ardından alındı.

Umman Miras ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Turistler ülkede kaldıkları süre boyunca Covid-19 tedavi masraflarını karşılayan zorunlu sağlık sigortası dahil önlemlere uymaları şartıyla Umman'a gelmeden önce PCR testlerinden ve zorunlu karantinadan muaf olabilecekler" ifadeleri kullanıldı.

Korona virüs nedeniyle yurt dışından Umman'a gelenlerin yolculuğa çıkmadan önce maksimum 24 saat önce PCR testi yaptırması ve sonucunun negatif çıkması gerekiyordu. Ülkeye geldikten sonra ise 14 gün evde karantina kuralına uymaları isteniyordu.

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplam korona virüs vaka sayısının 125 bin 669'a ulaştığı, toplam can kaybı sayısının bin 463 olduğu belirtildi. - MUSKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı