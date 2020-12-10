Umman 103 ülkenin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı
10.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:36
Umman, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 103 ülkenin vatandaşlarını 10 gün süreyle vizeden muaf tutacağını duyurdu.
Umman, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 103 ülkenin vatandaşlarını 10 gün süreyle vizeden muaf tutacağını duyurdu.
Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, vizeden muaf tutulan ziyaretçilerin onaylanmış otel rezervasyonu, sağlık sigortası ve dönüş bileti olması gerektiği kaydedildi.
Vizeden muaf tutulan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, İran ve Japonya da bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak