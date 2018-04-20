Umke'ye Yeni Katılan 25 Gönüllüye Teorik ve Pratik Eğitim Verildi

Doğu Karadeniz İlleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda 5 günlük eğitim ve tatbikat kampı düzenliyor.

Eğitim kampında senaryo gereği enkaz altından ve arama kurtarmaya yönelik yaralı kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi. Eğitimlerde Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinden UMKE'ye yeni katılan 25 gönüllüye teorik ve pratik UMKE temel eğitimi verildi.

Eğitimler hakkında bilgi veren UMKE Doğu Karadeniz Sorumlusu Serkan Sayar, UMKE'ye yeni katılan gönüllülere UMKE Temel eğitimi kapsamında enkaz çalışmasına yönelik, arama kurtarmaya yönelik, yaralıların enkaz altından ve dar alanlardan çıkartıp tranva tahtasına nasıl alınıp hastaneye ulaştırıldığına yönelik eğitimler verildiğini söyledi.

Sayar, UMKE olarak birincil önceliklerinin deprem olmakla birlikte, trafik kazası, yüksekten düşme, heyelan, çığ gibi olaylara gittiği gibi son zamanlarda savaşlara da gittiklerini belirtti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 250 ve Türkiye genelinde de yaklaşık 9 bin 500 UMKE gönüllüsü olduğunu belirten Sayar, "Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinden oluşan Doğu Karadeniz Bölgesi UMKE grubuna 25 yeni gönüllü arkadaşımıza temel UMKE eğitimi verdik. Bizler ayrıca yıl içerisinde temel eğitimlerin dışında geliştirme eğitimlerimizde var. Bugün de burada olay yeri yönetimi, olay yeri güvenliği, arazide kriz anını yönetme, ilk müdahale ve yaralının en doğru şekilde sağlık merkezine nakli gibi konular üzerine verilen eğitimde senaryo gereği trafik kazası esnasında araç altında kalan, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmalarıyla, enkaz altında kalan yarıları kurtarma çalışmaları canlandırıldı" diye konuştu. - ARTVİN