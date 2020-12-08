UMKE'ye artık sivil vatandaşlar da katılabiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UMKE'ye artık sivil vatandaşlar da katılabiliyor

08.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:05
UMKE'ye artık sivil vatandaşlar da katılabiliyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Medikal Kurtarma Topluluğu (MEKUT) tarafından, 'MEKUT Günlükleri İzmir Depremi Webinarı' gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Medikal Kurtarma Topluluğu (MEKUT) tarafından, 'MEKUT Günlükleri İzmir Depremi Webinarı' gerçekleştirildi.

KSBÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan MEKUT'un düzenlediği İzmir depremi konulu online seminere, deprem bölgesine giden sağlıkçılar ve dinleyiciler katıldı.

Seminer, MEKUT Başkanı Muhammed Güzel'in açılış konuşması ile başladı. Deprem bölgesine giden ve gerekli yardımlarda bulunmuş Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları ve aynı zamanda Kütahya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER) üyeleri deprem bölgesindeki tecrübelerini paylaştılar.

Deprem anında olay yeri güvenliğinin nasıl sağlanacağı, enkaz altı tıbbi müdahale, deprem sonrası deprem bölgesine gitmek için yapılan hazırlıklar, deprem bölgesi atmosferi, UMKE çalışma alanları gibi birçok konuda da bilgi veren UMKE-DER üyeleri, UMKE'ye niçin ve nasıl katıldıklarını ve bu zamana kadar hangi çalışmalarda bulunduklarını da katılımcılara aktardılar.

Deprem gibi doğal afetler başta olmak üzere, birçok alanda başarılı faaliyetler gösteren UMKE'ye katılabilmek için Sağlık Bakanlığı personeli olmak şartıyla başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan başvuru sonrasında 8 günlük bir eğitimin ardından UMKE'ye katılım sağlanabileceği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı dışından sivil vatandaşlarında UMKE'ye katılması mümkün, ancak bu şekilde katılım sağlayanlar UMKE gönüllüsü olarak yer alıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Van'da UMKE ekibi, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı
Van'da UMKE ekibi, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Büyükşehir sokağa çıkma kısıtlamasında da vatandaşların yanında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Ivana Sert Perihan Savaş İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Mbaye Diagne Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UMKE'ye artık sivil vatandaşlar da katılabiliyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:17:46. #1.14#
title