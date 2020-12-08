UMKE'ye artık sivil vatandaşlar da katılabiliyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Medikal Kurtarma Topluluğu (MEKUT) tarafından, 'MEKUT Günlükleri İzmir Depremi Webinarı' gerçekleştirildi.

KSBÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan MEKUT'un düzenlediği İzmir depremi konulu online seminere, deprem bölgesine giden sağlıkçılar ve dinleyiciler katıldı.

Seminer, MEKUT Başkanı Muhammed Güzel'in açılış konuşması ile başladı. Deprem bölgesine giden ve gerekli yardımlarda bulunmuş Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları ve aynı zamanda Kütahya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği (UMKE-DER) üyeleri deprem bölgesindeki tecrübelerini paylaştılar.

Deprem anında olay yeri güvenliğinin nasıl sağlanacağı, enkaz altı tıbbi müdahale, deprem sonrası deprem bölgesine gitmek için yapılan hazırlıklar, deprem bölgesi atmosferi, UMKE çalışma alanları gibi birçok konuda da bilgi veren UMKE-DER üyeleri, UMKE'ye niçin ve nasıl katıldıklarını ve bu zamana kadar hangi çalışmalarda bulunduklarını da katılımcılara aktardılar.

Deprem gibi doğal afetler başta olmak üzere, birçok alanda başarılı faaliyetler gösteren UMKE'ye katılabilmek için Sağlık Bakanlığı personeli olmak şartıyla başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Yapılan başvuru sonrasında 8 günlük bir eğitimin ardından UMKE'ye katılım sağlanabileceği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı dışından sivil vatandaşlarında UMKE'ye katılması mümkün, ancak bu şekilde katılım sağlayanlar UMKE gönüllüsü olarak yer alıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı