Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, afetlerde sağlık hizmetleri gelişimine katkı sunmak amacıyla UMKE ve AFAD ortaklığında 'Deprem Masabaşı ve Saha Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Senaryo gereği afetzedelerin ilk müdahale ve Sahra Hastanesine nakli sağlandı. Tatbikatta 40 UMKE personeli, 2 UMKE aracı, UMKE lojistik aracı ve nakil otobüsü ile 2 ambulans ile yer aldı. Tatbikata Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü'de katıldı. Tatbikatın ardından bir açıklama yapan Pala, "Burada gerçek bir senaryo yaşandı. Bir depremde neler yapılacak, hangi kurumlar, hangi görevi yerine gerçekleştirecek bunu masa başında bire bir yaşadık. Şimdi de burada bir afet bölgesinde ne tür bir müdahale yapılıyor bunları gördük. Bildiğiniz gibi ülkemiz ve ilimiz de deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Birçok afete maruz kalan bir ülkeyiz. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Gerek afet öncesi, gerek afet sonrasında yapılabileceklerle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor, bu konuda gerekli eğitimi almamız gerekiyor ki afetlerden daha az zararla kurtulalım. Tatbikatı yer alan ve emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel