UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri hamile kadın için seferber oldu

15.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:50

Bingöl'de, yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan köyde doğum sancısı başlayan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yoğun karın ardından etkisini sürdüren tipi, Bingöl'de hayatı olumsuz etkiliyor.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken, gelen ihbarlar doğrultusunda zor şartlarda ulaşılan hastalar da hastanelere götürülüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yoğun kar ve tipiden dolayı yolu ulaşıma kapanan Karlıova ilçesinin Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrasında yaşayan 9 aylık hamile Ayfer Savak'a ulaşmak için paletli ambulanslarla yola çıktı.

Engebeli arazi şartlarında yer yer 1 metreyi aşan karda zorlukla ilerlemeye çalışan ekipler, 6 saat süren operasyonun ardından doğum sancısı başlayan kadını Karlıova Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hasta yakını Zafer Savak, köy yollarının açıldığını ama tipi dolayısıyla tekrar kapandığını belirterek, "112'yi aradık, ambulans geldi. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA