UMKE Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı yapıldı
Kırklareli'nde UMKE Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde UMKE Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı gerçekleştirildi.
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ UMKE ekiplerinin katılımıyla Kırklareli'nde gerçekleşen tatbikata AFAD ekipleri de katkı sağladı.
72 saat süren tatbikatta, afetlere müdahale potansiyelinin arttırılabilmesi adına doğada yön bulma ve oryantiring eğitimi, vaka simülasyonları gerçekleştirildi.
AFAD Arama Kurtarma teknisyenleri, düğüm teknikleri ve iple iniş eğitimi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren