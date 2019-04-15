Umke Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı
UMKE Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı gerçekleştirildi.
UMKE Temel Modül Eğitimi ve Eğitim Tatbikatı gerçekleştirildi.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ UMKE ekiplerinin katılımıyla Kavaklı beldesindeki eski Gaziosmanpaşa Göçmen Konuk Evi'nde gerçekleşen tatbikata AFAD ekipleri de katkı sağladı.
Ekiplere, temel yaşam desteği, hava yolu açıklığının sağlanması, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, ip bağlama teknikleri, hasta sabitleme ve paketleme teknikleri konularında eğitimleri verildi.
Tatbikat, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleşti.
Kaynak: AA