UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, 4 ilden 20 kursiyer ve 15 eğitmenin katıldığı UMKE kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

BOLU'da, 4 ilden 20 kursiyer ve 15 eğitmenin katıldığı UMKE kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği yaralı vatandaşları canlandıran UMKE personellerinin oyunculukları profesyonel oyuncuları aratmadı.

Bolu'da Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan gelen 20 kursiyere temel medikal kurtarma eğitimi verildi. Eğitim kapsamında senaryo gereği kaza yapan araçtan kurtarma, göçük altından kurtarma ve ormanlık alanda yüksekten düşme olayına müdahale edildi. Ekipler, senaryo gereği gerçeği aratmayacak şekilde yaralı vatandaşlara müdahale etti. Eğitimlerde senaryo gereği yaralı vatandaşları canlandıran UMKE personellerinin gösterdiği oyunculuk performansı dikkat çekti. Personeller, yaralı vatandaşları canlandırırken, gösterdikleri performanslar, profesyonel oyuncuları aratmadı. 15 eğitmen tarafından gerçekleştirilen ve 20 kursiyerin pratik eğitim aldığı tatbikatların 5 gün süreceği öğrenildi.

UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI
UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI
UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI
UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Yeşim Salkım
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
UMKE PERSONELLERİNİN TATBİKATTAKİ OYUNCULUĞU GERÇEK OYUNCULARI ARATMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:30:24. #1.16#

title