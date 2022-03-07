UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanarak Türkiye'ye yola çıkan kişilere sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanarak Türkiye'ye yola çıkan kişilere sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna- Romanya sınırında" ifadelerini kullandı. (DHA)