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UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanarak Türkiye'ye yola çıkan kişilere sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanarak Türkiye'ye yola çıkan kişilere sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna- Romanya sınırında konuşlanan UMKE ekiplerimiz, savaş bölgesinden ülkemize doğru yola çıkan Ukraynalılarla Türk vatandaşlarını karşılıyor ve gerekli sağlık hizmetini veriyor. Yurt içinde verilen hizmet şimdi Ukrayna- Romanya sınırında" ifadelerini kullandı. (DHA)

UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

UMKE personeli, Ukrayna sınırında sağlık hizmeti veriyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Fahrettin Koca, Romanya, Ukrayna, Sağlık, Güncel, Haberler

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