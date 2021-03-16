UMKE'nin arazi sürüş teknikleri eğitimi Antalya'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UMKE'nin arazi sürüş teknikleri eğitimi Antalya'da başladı

16.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:52
UMKE'nin arazi sürüş teknikleri eğitimi Antalya'da başladı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün organize ettiği "UMKE Arazi Sürüş Teknikleri Eğitimi" Antalya'da başladı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün organize ettiği "UMKE Arazi Sürüş Teknikleri Eğitimi" Antalya'da başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve UMKE Biriminin ev sahipliğinde, Nebiler Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirler alındı.

İl Sağlık Müdürü Müdürü Ünal Hülür'ün ve Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği eğitime 24 ilden UMKE personeli katılıyor.

Gruplar halinde 133 personele, 4x4 arazi aracı sürüş teknikleri, vinç kullanımı eğitimi, farklı yol koşullarında sürüş teknikleri, ambulans ekipmanları, afet psikolojisi ve dijital telsiz eğitimleri veriliyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim 28 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UMKE'nin arazi sürüş teknikleri eğitimi Antalya'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:56:04. #1.14#
title