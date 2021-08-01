UMKE, Manavgat'ta dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulundu
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UMKE, Manavgat'ta dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulundu

UMKE, Manavgat'ta dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulundu
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahalede bulunan UMKE'nin fotoğrafını paylaştı.

Koca, fotoğrafla birlikte "Yangınlardaki can kayıpları, yanan ormanlardaki canlılar sayısınca fazla. Manavgat'taki yangında dumandan etkilenen köpeğe tıbbi müdahale UMKE ekiplerimizce yapıldı. Bütün hayvanseverler adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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