Karda gezintiye çıkıp ayağını kırdı, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı Ekipler zamanla yarıştı, genci hastaneye ulaştırdı Kar yağışı sonrasında dağlık alanda yürüyüşe çıkan ve kayarak düşen genç ayağını kırınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi zamanla yarışarak kar içinde genci kurtararak...

DÜZCE (İHA) - Karda gezintiye çıkıp ayağını kırdı, UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı

Ekipler zamanla yarıştı, genci hastaneye ulaştırdı

DÜZCE - Kar yağışı sonrasında dağlık alanda yürüyüşe çıkan ve kayarak düşen genç ayağını kırınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi zamanla yarışarak kar içinde genci kurtararak hastaneye ulaştırdı.

Olay sabah saatlerinde Düzce Üniversitesi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ömür Özkurt isimli genç Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında dağlık alanda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş esnasında dengesini kaybederek düşen Ömür Özkurt tekrar ayağa kalkamayınca 112'yi arayarak durumunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ayağı kırıldığı belirlenen gence karla kaplı dağlık alanda zamanla yarışarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Soğuk havada hipotermi geçirmemesi adına zamanla yarışarak genci 112 Ambulans ekiplerine teslim ederek hastaneye ulaşmasını sağladı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.