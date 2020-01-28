28.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:30

Kilis'ten, Elazığ'a deprem bölgesine giden UMKE ile 112 acil sağlık ekibi deprem bölgesinden döndü.



Elazığ Sivrice merkezli 6.8 şiddetindeki depreme Kilis'ten takviye amaçlı giden 16 kişiden oluşan UMKE ile 112 acil sağlık ekibi arama kurtarma çalışmalarının deprem bölgesinde sona ermesi nedeniyle Kilis'e döndüler. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ile Barış Pınarı harekatlarında da görev yapan Kilis UMKE ile 112 acil sağlık ekipleri Deprem Bölgesinde görevlerinin sona ermesinden sonra araç, gereç ve personelleriyle birlikte Kilis'e dönerek görevlerine başladılar. - KİLİS

Kaynak: İHA