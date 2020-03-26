UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Manavgat, Antalya

UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor

UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor Araçlardaki vatandaşların ateşi tek tek ölçülüp bilgilendirme yapılıyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan daimi yol kontrol noktasında Korona Virüs önlemi kapsamında sağlık kontrolüne başlandı.

26.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:13
UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor

UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor

Araçlardaki vatandaşların ateşi tek tek ölçülüp bilgilendirme yapılıyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan daimi yol kontrol noktasında Korona Virüs önlemi kapsamında sağlık kontrolüne başlandı.

Jandarma ve Polisin birlikte görev yaptığı noktada, UMKE bünyesinde görevli 2 hemşire Manavgat'a giren araçların sürücüleri ve yolcuların ateşini ölçüyor.

Konya- Antalya Karayolu üzerinde Manavgat Hacıobası Mahallesinde bulunan ve Jandarma ile Polisin birlikte görev yaptığı daimi yol kontrol noktasında Korona Virüs önlemi kapsamında sağlık kontrollerine başlandı. Bugüne kadar Polis ve Jandarmanın kimlik, ehliyet ve Genel Bilgi Taraması sorgulaması yaptığı uygulama noktasında Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi bünyesinde görevli hemşireler tarafından sağlık taraması gerçekleştiriliyor. UMKE görevlileri başta araç sürücüleri olmak üzere araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların ateşini ölçerken, Korona Virüsü kapsamında alınan önlemler ve neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor

Kaynak: İHA

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UMKE görevlileri güvenlik kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor

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