: UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe'nin enkazdan çıkarılan yaralı bir kadın ile...

26.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:06

UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe enkazdan çıkarılan yaralı kadın ile ilgilenmesi kameralara yansıdı.

Kuştepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şoka girenler hızlı nefes alıp verir, bu da akciğerlerin kalbe basıncını artırır. Anne olduğu için 'doğumda nasıl burnundan nefes alıp ağzından sakin sakin verebiliyorsan, bunları hatırla' dedim ve hepsine bunu söylemesini istedim. Zeminde olduğu için ağzından nefes aldıkça toprak daha çok ağız içine dolacak ve tıkayacaktı. Onu anlatabilmek için yaşadığı hikayelerden yola çıkarak o şekilde hepsinin nefes almasına yardımcı oldum. Ben aynı zamanda empati kurarak yaklaştım. Çok şükür Azize Hanım şarjı bitmeden canlı olarak çıktı ve yaşıyor hepsi. Mutluluk yaşıyoruz. Dilerim, tüm hayatlar Azize ve ailesi gibi aramıza gelir."

Enkazdan 8 kişi kurtuldu

Enkaz altında kalan 8 kişinin verdiği talimatlar doğrultusunda hayatta kaldığını vurgulayan Kuştepe, "Muhammed ikinci oğluydu, eşi ve bir çocuğu erken çıktı. Muhammed'in yanına 3 defa aşağıya girdim. Fiziki muayenesini yaptım, korkmamasını söyledim. Azize Hanımın tüm yakınları yukarıdaydı ve hepsiyle görüştük. Sağlık durumları iyi, çok şükür. UMKE görevlisi olarak göreve devam edeceğiz. Destek ekibi olarak, 81 ile neresi olursa olsun çıkış için hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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