UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verildi

09.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:32

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Yusuf Babar, Elazığ depreminde enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'ye, teşekkür plaketi verdi.

Babar, yaptığı hizmetlerden dolayı Kuştepe'ye teşekkür ederek, "UMKE gönüllümüz Emine Kuştepe bizi mutlu etti, gururlandırdı. Kendilerini ziyaret ederek deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm vatan evlatları adına şükranlarımızı sunduk. Rabbim devletimizin ve devletimizin asil evlatlarının eksikliğini vermesin." dedi.

Kuştepe de Babar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA