UMKE gönüllülerine Edirne'de eğitim verildi

Edirne'de, 21. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne'de, 21. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de düzenlenen tatbikata Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan UMKE gönüllüleri katıldı.

2021 faaliyet planı çerçevesinde düzenlenen eğitim tatbikatında seyyar hastane kurulumu ve işletilmesi eğitimi ile göçük altından yaralı kurtarma, çoklu trafik kazalarında triaj ve olay yeri yönetimi, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit (KBRN) vakalarına yaklaşım konularında eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında afet ve acil durumlarda görev alacak olan UMKE personellerinin eğitim ve tatbikatlarla deneyim kazanmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar