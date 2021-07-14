UMKE gönüllülerine Edirne'de eğitim verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

UMKE gönüllülerine Edirne'de eğitim verildi

UMKE gönüllülerine Edirne'de eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, 21. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne'de, 21. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de düzenlenen tatbikata Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan UMKE gönüllüleri katıldı.

2021 faaliyet planı çerçevesinde düzenlenen eğitim tatbikatında seyyar hastane kurulumu ve işletilmesi eğitimi ile göçük altından yaralı kurtarma, çoklu trafik kazalarında triaj ve olay yeri yönetimi, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit (KBRN) vakalarına yaklaşım konularında eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında afet ve acil durumlarda görev alacak olan UMKE personellerinin eğitim ve tatbikatlarla deneyim kazanmaya devam ettiği belirtildi.

UMKE gönüllülerine Edirne'de eğitim verildi
UMKE gönüllülerine Edirne'de eğitim verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
Hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı not duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin İlyas Tetik Melisa Döngel Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Metin Oktay Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
UMKE gönüllülerine Edirne'de eğitim verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:44:29. #1.14#

title