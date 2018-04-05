Umke Gönüllüleri, Kilis Sahra Hastanelerinde
10. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin Kilis sahra hastanesinde görevlendirildiği bildirildi.
10. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin Kilis sahra hastanesinde görevlendirildiği bildirildi.
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca Suriye sınır hattı boyunca ülkemiz sınırları içerisinde seyyar sahra hastaneleri kurulduğu anımsatıldı.
Bu hastanelerde kesintisiz sağlık hizmeti sunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 4-24 Nisan tarihleri arasında Bolu 10. Bölge Koordinatörlüğüne bağlı illerden 26 sağlık personeli Kilis ili Çobanbey sınır kapısındaki sahra hastanesinde görevlendirilmiştir. Kilis il sınır bölgesinde konuşlanan söz konusu seyyar sahra hastanelerinde görevlendirilen Bartın UMKE'den gönüllü arkadaşlarımız Dr. Canan Dalaslan, ebe İrem Kahriman, ebe Sevilay Dikyurt, sağlık teknikeri Fatih Özen, hemşire Ümran Kahraman, hemşire Merve Bora, sahra hastanesinde görevlerine başlamışlardır."