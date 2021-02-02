UMKE gönüllüleri halk otobüsünde doğum yapan annenin yardımına koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UMKE gönüllüleri halk otobüsünde doğum yapan annenin yardımına koştu

02.02.2021 01:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 01:38
UMKE gönüllüleri halk otobüsünde doğum yapan annenin yardımına koştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin halk otobüsünde doğum yapan annenin yardımına koştuğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinin halk otobüsünde doğum yapan annenin yardımına koştuğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE gönüllüsü kızımız Edanur, arkadaşları Gökhan ve Mehmet ile halk otobüsünde doğum yapan bir annenin yardımına koştu. UMKE, sağlık çalışanı gönüllülerimizden oluşan muazzam bir ekip. Depremde, yangında, salgında, doğumda, her yerdeler." ifadelerini kullandı.

Koca, UMKE gönüllülerinin yeni doğan bebekle ilgilendiği videoyu da paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UMKE gönüllüleri halk otobüsünde doğum yapan annenin yardımına koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 01:38:31. #1.14#
title