UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi
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UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi

UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttılarDÜZCE – Düzce Ulusal Keşif ve Medikal ekipleri Ramazan Bayramı nedeni ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

26.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:51

UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi

İhtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttılar

DÜZCE – Düzce Ulusal Keşif ve Medikal ekipleri Ramazan Bayramı nedeni ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı süresinde sokağa çıkma yasağının ardından Düzce'de Ulusal Keşif ve Medikal ekipleri Kızılay'ın destekleri ile Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelere Bayram hediyesi ulaştırdı. Ekiplerin saha çalışmaları esnasında belirlenen ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar arasında ihtiyaç sahibi olanların Bayram gününde mutlu olmaları için gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler Ramazan Bayramı süresince Düzce'de il genelinde 70'den fazla noktaya gıda kolisi dağıtarak vatandaşların mutlu bir bayram geçirmesi için çalıştı.

UMKE ekiplerinden Ramazan hediyesi

Kaynak: İHA

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