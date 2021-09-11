UMKE ekiplerinden gerçeğini aratmayan tatbikat
Bolu'da düzenlenen geniş kapsamlı UMKE tatbikatı, gerçeğini aratmayan kurtarma anlarına sahne oldu.
Bolu'da düzenlenen geniş kapsamlı UMKE tatbikatı, gerçeğini aratmayan kurtarma anlarına sahne oldu.
Dört ilden gelen UMKE ekipleri, Bolu'da düzenledikleri tatbikat ile kabiliyetlerini geliştirdi. Karabük, Zonguldak, Bartın'dan gelerek Bolu'daki ekiple tatbikata katılan 20 kursiyer, 15 eğitmen tarafından temel medikal kurtarma eğitimden geçirildi. 5 gün sürecek eğitimler kapsamında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği kaza sonrası araçtan sıkışan yaralı, göçük altından kurtarma, ormanlık alanda yüksekten düşen yaralıyı kurtarma görevleri icra edildi. Gerçeği aratmayan anlara sahne olan tatbikatta, ekipler tarafından kurtarılan yaralılara müdahale edildi. - BOLU
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