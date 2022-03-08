UMKE ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında sağlık taraması yapıyor

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Ukrayna'dan tahliye edilen Türk ve Ukrayna vatandaşlarını Romanya sınırında sağlık taramasından geçirdi.

Rusya'nın başlattığı saldırının ardından Ukrayna'dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları tren ve otobüslerle 35-40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya'ya bağlı Siret sınır kapısına geliyor. Ukrayna'dan tahliye edilenler pasaport işlemlerinden ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekipleri tarafından karşılanarak sağlık taramasından geçiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet veriyor.

Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye gitmek üzere uğurlanıyor. - BÜKREŞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel