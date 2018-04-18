Umke Ekibinin Yaptığı Makyajlar Gerçeği Aratmadı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeline verilen makyaj-mulaj eğitimi sonrası ekibin yaptığı makyajlar gerçeği aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Bolu Bölge Koordinatörlüğüne bağlı illerden toplam 31 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline, Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden profesyonel eğitmenlerin desteği ile Makyaj-Mulaj eğitimi verildi.

Olağan durumların dışında müdahale gerektiren, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerde görev yapan ve yaralı vatandaşlara sağlık hizmeti sunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllü personelleri, gerçeğe en yakın yaralılara müdahale edebilmeleri amacıyla 2 gün süren makyaj-mulaj eğitimlerini tamamladı. - BOLU