UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı Kastamonu'nun Abana ilçesinde Yapıldı
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UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı Kastamonu'nun Abana ilçesinde Yapıldı

UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı Kastamonu'nun Abana ilçesinde Yapıldı
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı yapıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı yapıldı. Farklı senaryolar ekipler tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Hacı Veli Kayalıkları bölgesinde UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı yapıldı. Düzenlenen tatbikatta Ankara, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den 140 UMKE personeli ile TGSG 96 İnebolu Bot Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, DEGAK-3 Timi, Kastamonu Jandarma iz takip ve Jandarma Arama Kurtarma Timi, Abana Belediyesi İtfaiyesi ile Kastamonu Kızılay ekibi görev aldı. Farklı Senaryolar Başarıyla Gerçekleştirildi Tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayalıklardan düşen bir otomobilde mahsur kalan kişi bilgisi ulaştı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, halatlar yardımıyla otomobile ulaşarak yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Daha sonra bir evin yıkıldığı ve içinde mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine ekipler, enkazdan yaralıları çıkardı. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) şüpheli tankın yanında mahsur kalan kişiye de özel kıyafetli UMKE personelince müdahale edildi. Helikopterle Yaralı Taşındı Tatbikatta, su ürünleri teknesinde meydana gelen iş kazası sonucu bir kişinin bacağının koptuğu bilgisi gelen ekipler, yaralının kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterden yardım istedi.

Helikopterden halat yardımıyla uzatılan sedyeye konulan yaralı, yine halat yardımıyla helikoptere alındı. Boğulma olayına da müdahale eden ekipler, tatbikatı başarıyla tamamladı. Programın ardından eğitimlere katılan ve tatbikatı başarıyla tamamlayan sağlık çalışanı gönüllülerine sertifika verildi.

Kaynak: Habermetre

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