Umke'den Nefes Kesen Turist Kurtarma Tatbikatı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Birimi (UMKE), 112 sağlık çalışanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri gerçekleştirdikleri turist kurtarma tatbikatı ile göz doldurdu. Gerçeği aratmayan tatbikatı izleyenler nefeslerini tuttu.

Senaryo gereği mağara içinde duyulan ses ile taşların arasında yaralanan turistleri mağara içinden kurtaran sağlık ekipleri başarılı bir kurtarma operasyonuna imza attı. Mardin yeni yolda bulunan bir alanda senaryo gereği mağarada mahsur kalan turistleri kurtaran ekipler olası afet ve acil durumlar için sık sık tatbikat gerçekleştirerek en hızlı ve sağlıklı sağlık hizmetini verebilmek için bilgilerini güncel tutuyor.

Mardin'de gerçekleşen tatbikatta 112 Komuta Kontrol Merkezinin bir vatandaş tarafından aranıp Mardin'in turistik mağaralarında gezi amaçlı gelen turist kafilesinin gezi esnasında mağara içindeyken öncelikle yüksek bir sesin duyulduğu, daha sonra kayaların düşmesi üzerine içeride insanların mahsur kaldığı ve ayrıca yaralıların olduğunu belirlenmesi üzerine AFAD, UMKE ve 112 ekipleri harekete geçti. Tatbikatta 25 katılımcı ve 10 eğitmen görev alırken, mağara içinde bulunan 10 yaraya müdahale edildi. Sağlık çalışanları senaryo gereği patlama ve kayaların düşmesi nedeniyle kayaların içinden yaralıları çıkarmak için halatlarla yukarıya tırmanın yaralılara müdahale etti.

İki bölümden oluşan tatbikatta amaç doğru ve hızlı müdahale, tim içi işbirliği, ortak düşünce ve iletişim sağlamak olduğu belirtilirken, Mardin'de oluşabilecek bir afette ekiplerin doğru ve hızlı müdahalesi sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Tatbikata 112'den sorumlu Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Hasan Timurağaoğlu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Şube Müdürü Mehmet Ay, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Osman Ballı, 112 Komuta Başhekim Yardımcıları, İl Afet Birim Sorumlusu Feyzi Özünal ve UMKE gönüllüleri de katıldı. Tatbikatta olay yerinde UMKE timleri, AFAD timleri ve 112 ekipleri müdahalelerinin sonucunda 5'i kırmızı kod, 2'si sarı kod, 2'si yeşil kod, 1'i siyah kod olmak üzere toplamda 10 yaralıyı kurtarıp mağaranın 30 metre uzağında kurulan tıbbi uç noktaya taşıyarak yaralıları burada stabil hale getirip komuta kontrol merkezi yönlendirmesi doğrultusunda hastanelere nakletti. - MARDİN